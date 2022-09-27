Son dakika haberi: Sinop'ta silahlı kavgada bir kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Durağan ilçesinde bir parkta U.O. ile S.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda S.A, tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli U.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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