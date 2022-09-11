Son dakika haberi! Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Gelen son dakika haberine göre Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Karakum mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel