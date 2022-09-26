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Son dakika haberi... Sinop'ta hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı

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Son dakika haberi... Sinop'ta hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Sinop'ta, düzenlenen operasyonda, inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta, düzenlenen operasyonda, inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde farklı inşaatlardan demir ve kablo hırsızlığı olaylarının gerçekleştirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, adreslerine düzlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar çalıntı kablo ve demir ele geçirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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