Son dakika haberi! Sınır Tanımayan Doktorlar, Etiyopya'da öldürülen çalışanları için hükümetten açıklama istedi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Etiyopya'da çatışmaların yaşandığı Tigray eyaletinde 3 çalışanın Etiyopya ordusu tarafından öldürüldüğüne ilişkin haberlerin ardından hükümetten açıklama istedi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran 2021'de Tigray'da öldürülen 3 çalışanın Etiyopya ordusu tarafından kasıtlı şekilde öldürüldüğüne ilişkin iddiaların aydınlığa kavuşturulması istendi.

Haziran ayından bu yana ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve aydınlatılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, ölümlerin arkasında kimin olduğunun halen ortaya çıkarılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, hem hükümet hem de isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nden (TPLF) yaşananlara ilişkin daha önce bulguları paylaşmasının istendiği de vurgulandı.

The New York Times'ın dün yayımladığı haberde, görgü şahitleri, yaralıları arayan MSF çalışanlarının askerler tarafından bir komutanın emri üzerine öldürüldüğünü ileri sürdü.