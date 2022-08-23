Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Silivri'de polisi bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı polis memuru,silah,Silivri,yakalandı,zanlı,

Güncel Haberler

Son dakika haber... İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı.

İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.

Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.

Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title