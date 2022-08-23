Son dakika haberi: Silivri'de polisi bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı polis memuru,silah,Silivri,yakalandı,zanlı, Güncel Haberler Son dakika haber... İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı. İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı. Alınan bilgiye göre, Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı. Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Alparslan Ermiş İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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