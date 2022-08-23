Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ONLARCA LEYLEK ÖLDÜ, MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ: 'ELEKTRİKTEN DOLAYI ÖLÜYORLAR'

Sonbaharın yaklaşmasıyla leylekler göç etmeye başladı. Silivri'nin Küçük Sinekli Mahallesi'nde onlarca leylek günlerdir yol kenarında ölü halde duruyor. İddiaya göre, leylekler elektrik akımına kapılarak öldü. Duruma tepki gösteren Küçük Sinekli Mahallesi sakinleri leyleklerin her sene bu şekilde öldüğünü belirtti.

"HER SENE OLUYO"

"HAYVANLARA KARŞI EZİYET"

Seher Hatipoğlu ise "Alışamadık. Bu kötü bir şey. Hayvanlara karşı eziyet. Bugüne kadar bunların görülmesi lazım. Haber yapıldıktan sonra herkes duyacak. Biz herkese anlatmaya çalışıyoruz. En azından seneye böyle kötü görüntülerle karşılaşmayız" dedi.