Son dakika haberi: Silahlı kavgada ölen Cuma Ali toprağa verildi - Haberler

GAZİANTEP'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Cuma Ali Geriş'in (18) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar tabancalarla birbirine ateş etti, 4 kişi yaralandı.

Bu arada, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.