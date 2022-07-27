SİLAHLI KAVGADA HUSUMETLİSİNİ BAŞINDAN VURAN ŞÜPHELİ, YAKALANDI

BURSA'da karşılaştıkları kafede kendisine ateş eden husumetlisi İsmail Tongadur'u kaçmaya çalışırken başından vurup ağır yaralayan Nurettin B., yakalandı. Nurettin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Üçoluk Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Tongadur, gittiği kafede aralarında husumet olan Nurettin B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Tongadur, tabanca ile Nurettin B.?ye ateş etti. Kafede bulunan müşterilerin korku yaşadığı olayın ardından dışarı çıkan İsmail Tongadur, 16 LMZ 10 plakalı otomobiline binerek kaçmak istedi. Bu sırada peşinden gelen Nurettin B., aracını hareket ettiren Tongadur'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri, İsmail Tongadur'un başına isabet etti. Tongadur kanlar içinde kalırken, Nurettin B. ise otomobiline binip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Tongadur, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tongadur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, Nurettin B.?yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Nurettin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.