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Son dakika haberleri! Silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı kişi tarafından vurularak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı kişi tarafından vurularak ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Çoban (31) ile E.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında E.T. yanında silah ile Çoban'a kurşun yağdırdı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan Çoban, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(Orkun Kaya/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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