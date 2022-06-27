Son dakika haberi... Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberlerine göre Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında ilçede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yasa dışı yollarla bahis oynatma" suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.G, Ş.O, Ö.G. ve S.G. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.G. ve Ş.O. tutuklandı, Ö.G. ve S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA / Fecri Barlık - Güncel Baykan Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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