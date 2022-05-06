Son dakika haberi | Siirt'te şehit güvenlik korucusu Mehmet Sıddık Artun için anma töreni

SİİRT (AA) - Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Sıddık Artun, düzenlenen törenle anıldı.

1994 yılında şehit düşen Artun için mMrkeze bağlı Sağırsu köyünde mezarı başında düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, okunan duanın ardından şehit Artun'a Allah'tan rahmet diledi.

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını belirten Hacıbektaşoğlu, "Şehitler bizim huzurumuz için vatanımız için bayrağımız için canlarını feda etmekten çekinmediler. Vatan düşmanları çeşitli oyun ve tuzaklarıyla hiçbir zaman başarılı olmadılar ve bundan sonra da olamayacaklar." dedi.

Hacıbektaşoğlu, törenin ardından köyde incelemede bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.