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Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi.

SİİRT (AA) - Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dışarıdan kadın kuaförü görünümlü iş yerinde arama yapan ekipler, içeride 4 oyun masası, iskambil kağıdı ve yazboz defteri buldu.

Yazboz defterinde oyun isimleri ve alacak verecek yazılarının olduğu görüldü. İş yerinin çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Kumarhaneye ilişkin tahkikat başlatıldı.

Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, oyunlar, Kumar, Siirt, Güncel, Haberler

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