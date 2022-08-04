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Son dakika haberi! Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi! Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Siirt'in Baykan ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

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Siirt'in Baykan ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisine piknik yapmaya giden Refik Aydar, serinlemek için girdiği Bitlis Deresi'nde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların arama çalışması sonucu Aydar bulunarak sudan çıkarıldı.

Aydar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Baykan Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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