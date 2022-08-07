Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Son dakika haberlerine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere Köyü mevkisinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Fecri Barlık Şirvan Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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