Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere Köyü mevkisinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Şirvan Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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