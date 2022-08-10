Son dakika haberi | Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda "çok sayıda" kişi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde "çok sayıda" kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde "çok sayıda" kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal basına yansıyan haberlere göre artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Gösteri sırasında eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı, olaylarda hayatını kaybedenler oldu. Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun istifasını isteyen göstericiler, hükümet aleyhine sloganlar attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohamed Juldeh Jalloh, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, protesto sırasında hem polislerden hem de sivillerden hayatını kaybedenler olduğunu söyledi. Can kaybına ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Jalloh, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sierra Leone'deki doktorlar, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle ağustos başında süresiz grev başlatmıştı. Güncel AA / Adam Abu Togo Cumhuriyeti Sierra Leone Batı Afrika Hükümet Güncel Haberler Son Dakika

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