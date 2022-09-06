Konya haber: Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Konya bölgesinden gelen habere göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erkoç Deniz (31) yönetimindeki 19 AL 710 plakalı araç ile Harun Yılmaz (41) idaresindeki 42 ZB 392 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Mustafa Kul (55) ve Zeki Kul (61) yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel