Son dakika haberi... Sentetik haplarla yakalanıp, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi.
ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün tedirgin davranışlarından şüphelendiği O.İ.'yi durdurup arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda toplam 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi. O.İ., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel