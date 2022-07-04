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Son dakika haberi... Sentetik haplarla yakalanıp, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Sentetik haplarla yakalanıp, tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün tedirgin davranışlarından şüphelendiği O.İ.'yi durdurup arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda toplam 3 bin 51 sentetik hap ele geçirildi. O.İ., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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