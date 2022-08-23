Son dakika haberi: Şemdinli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçedeki Gomane Dağı eteklerindeki ağaçlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şemdinli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İl Emniyet Müdürlüğünün de TOMA'larla destek verdiği çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel