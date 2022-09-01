Son dakika haberi... Selden etkilenenlere yardım taşıyan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı
Güncel Haberler
Edinilen son dakika haberine göre Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı.
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel