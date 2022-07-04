Son dakika haberi | Selden etkilenen Düzce'de sular çekilmeye devam ediyor Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de yağışların sona ermesi ve sıcak havanın etkisiyle bazı bölgelerde sel suları çekilmeye devam ediyor. Düzce'de yağışların sona ermesi ve sıcak havanın etkisiyle bazı bölgelerde sel suları çekilmeye devam ediyor. Kentte 27 Haziran'dan beri etkili olan şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu Efteni Gölü etrafındaki tarım arazileri, mesire alanı ve yerleşim yerleri su altında kaldı. Bölgedeki su seviyesinin, yağışların sona ermesi ve sıcak havanın etkisiyle düştüğü gözlemlendi. Sel sularının çekilmeye devam ettiği Efteni Gölü çevresi ile Kültür Park Tabiat Sahası, dronla görüntülendi. AA / Ömer Ürer - Güncel Düzce su Güncel Haberler Son Dakika

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