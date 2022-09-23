Son dakika haberi... Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı Mahsa Amini'nin Öldürülmesini Protesto Etmek İçin Saçlarını Kazıttı

Son dakika habere göre HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, İran’da saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek için saçlarını kazıttı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, İran'da saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek için saçlarını kazıttı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, Mahsa Amini'nin öldürülmesine tepki olarak saçlarını kazıttıkları öğrenildi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar" dedi ve Demirtaş'ın mektubunu paylaştı.

Demirtaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Saçının teli göründü diye İran ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Amini'nin acısını yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz. Baskı ve zulme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran'da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı'yla beraber bugün saçımızı kazıttık.

Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun.

Mahsa Amini'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyor, selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyoruz."