Son dakika haberi: Sel felaketinden kurtarılan 30 köpek, Bursa'da tedavi ediliyor

BARTIN'daki sel felaketinde su basan barınakta kurtarılan, aralarında yaralıların da olduğu 30 köpek Bursa'daki Emekli Hayvan Çiftliği'nde bakıma alındı. Köpekler, tedavilerinin ardından sahiplendirilecek.

Bartın Irmağı'nın 8 metre yükselmesinin ardından yaşanan sel felaketinde, kırsal Okçular Mahallesi'nde Sevim Arkan'ın topladığı yardımlarla bir arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınağı su bastı. Kaçak yapıldığı öğrenilen barınakta 22'si yavru, 56 köpek öldü. Bölgeye sevk edilen Bartın Doğa Koruma, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 300 köpek ise kurtarıldı.

Şu an rehabilite çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "İlk önce dostlarımın sağlığını yerine getireceğiz. Bundan sonra burada zaten bulunan gruplarımıza yavaş yavaş yerleştireceğiz. Onları grup yerindeki dostlarına kavuşturmaya çalışacağız. Daha sonrasında sahiplendirmeye çalışacağız" diye konuştu.