Son dakika haberi! Sel afetinde büyük hasar gören evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler

Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afeti nedeniyle ağır hasar gören 4 ev yıkılmaya başladı. Bazı vatandaşlar yıllar önce emek vererek yaptırdıkları evlerinin yıkılışını çaresizce izlediler.

Batı Karadeniz Bölgesinde iki hafta önce meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi olmuştu. İlçeye bağlı Tır köyünde afet sonrası bir ev yan yatarken bazı evler de ağır hasar gördü. Bölgede yapılan hasar tespitlerinin ardından köyde bulunan 4 ev için acil yıkım kararı alındı. Kararın ardından ağır hasar gören hane sahipleri yıllar önce emek vererek yaptıkları evlerinin yıkılışını çaresizce izledi.

'24 YIL ÖNCE KRİKO İLE DÜZELTİLEN EVDE YIKILDI'

Tır köyünde sel felaketinde yan yatan Seyfettin ve Nurettin Odabaş kardeşlere ait üç katlı binada yıkılan evler arasında yer aldı. Odabaş kardeşler 1998 yılında meydana gelen selde de yan yattığı ve kriko yardımıyla düzeltildiği ortaya çıkmıştı.

Evi yıkılacak olan Ferzane Akbıyık, bayramı buruk bir şekilde karşıladıklarını belirterek, iki dairesinin bulunduğu evde çocuklarıyla birlikte oturduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 yıl önce ormandaki iş kazası nedeniyle eşini kaybeden Akbıyık, eşinin ormanda kazandığıyla evi aldığını ve sel nedeniyle çok sayıda maddi kayıp yaşadıklarını anlattı.

Akbıyık, evlerinin yıkılacağı için üzgün olduğunu ifade ederek, afet anından itibaren devlet yetkililerinin kendileriyle ilgilendiği için teşekkür etti.

İncelemelerin ardından yıkılacak ev sayısının artabileceği öğrendi.

(Rıdvan Bostancı - Dilek Kocabaş /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel