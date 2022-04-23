Son dakika haberi! Şehit Teğmen Kerek, toprağa verildi

DENİZLİ (DHA) - Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek (28), gözyaşları arasında yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi ilk olarak Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki baba evine getirildi. Şehidin tekstil işçisi annesi Elif Kerek ve fırında işçi olan babası Salim Kerek, kız kardeşleri Seher Kaya, Seda Kerek ve Melike Kerek Türk bayrağı sarılı tabuta sarılıp, öperek gözyaşı döktü. Seda Kerek kalabalıktan sessiz olmasını isteyerek, "Kardeşim uyuyor, onu rahatsız etmeyin" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in İzmirli eşi ile kısa süre önce nikah kıydıkları, iki ay sonra yapmayı planladıkları düğünlerine hazırlandıkları öğrenildi.