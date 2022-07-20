Son dakika haberi... Şehit polisin ismi hayrat çeşmesinde yaşatılacak Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya Hüyüklü şehit polis memuru Oğuzhan Duyar anısına yaptırılan hayrat çeşmesinden su akmaya başladı. Konya Hüyüklü şehit polis memuru Oğuzhan Duyar anısına yaptırılan hayrat çeşmesinden su akmaya başladı. Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, polis ve jandarma teşkilatı mensupları ve şehit polis Oğuzhan Duyar'ın ailesiyle birlikte Göçeri Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hayrat çeşmesinde bir araya geldi. Akan musluktan su içilirken şehit polis memuru Metin Duyar için de dua edildi. Şehidin babası Metin Duyar hayrat çeşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 2016 yılının Aralık ayında İstanbul Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında mesleğe henüz başlayalı 6 ay olan Hüyüklü polis memuru Oğuzhan Duyar da şehit düşmüştü. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Konya su Güncel Haberler Son Dakika

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