Son dakika haberi! Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması Şehidin cenazesinin nakil için araca konması Cenaze nakil aracının gidişi ELAZIĞ -... Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması Şehidin cenazesinin nakil için araca konması Cenaze nakil aracının gidişi ELAZIĞ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Piyade Güncel Haberler Son Dakika

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