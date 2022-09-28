Son dakika haberi | Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Son dakika haberine göre - Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi Şehit annesi Hatice Kaçar: "Aileler çocuklarına onu bunu interneti öğreteceğine Kur'an-ı Kerim'i öğretsinler" Şehit annesi oğlunun kabrine sarılıp teselli buluyor Şanlıurfa'da bir anne şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim...

- Şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Şehit annesi Hatice Kaçar: "Aileler çocuklarına onu bunu interneti öğreteceğine Kur'an-ı Kerim'i öğretsinler"

Şehit annesi oğlunun kabrine sarılıp teselli buluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir anne şehit oğlu için 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Anne, sık sık ziyaret ettiği oğlunun kabrini öperek sarılıyor, mezarı başında Kur'an okumanın sevincini yaşıyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 24 yıl önce vatani görevini icra ettiği sırada teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Ömer Faruk Kılcı'nın annesi Hatice Kaçar oğlunun kabri üzerinde Yasin Suresini okuyamadığı için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar verdi. Anne Kaçar, ilerlemiş yaşına aldırmayarak Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Hasan Hüseyin Kur'an Kursuna kaydını yaptırdı. 5 yıl boyunca yaz-kış demeden büyük bir azim göstererek kursa giden Kaçar, kurs hocalarının da desteğiyle 78 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. Kur'an okumanın mutluluğunu yaşayan Kaçar, şimdi de 6'ncı kez umreye gitmenin heyecanını yaşıyor. Yurt dışı evraklarını Kuran Kursu eğitmeni Medine Demir'in yardımıyla tamamlayan Kaçar, Şanlıurfa İl Müftülüğünde umre kaydını yaptırdı.

Oğlunun kabri başında öğrendiği Kuran-ı Kerimi okumanın sevincini yaşayan anne Kaçar, 24 yıldır oğluna ait hatıralarla ayakta duruyor.

"Şehit oğluma yakışır bir anne olmak için Kur'an-ı Kerim öğrendim"

Kaçar, şehit oğluna yakışır bir anne olmak için Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini belirterek, "Benim oğlum şehit olduktan sonra mezarlığa gitmiştim. İki çocuk geldi, dedi 'oğlun için Yasin süresi okuyayım mı' ben de kendi kendime dedim acaba çocuklar yanlış mı okur, doğru mu okur diye dedim Kur'an okumayı öğreneceğim. Başladım, Kur'an kurslarına gittim. 5 yıl boyunca Elifbaya gittim. Okumanın yaşı, başı olmadığı için 5 yıl boyunca devam ettim. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra da 5-6 kez hatim ettim. Adamın içinden geldikten sonra her şeyi yapabilir. Dedim hiç olmazsa mezarına gittiğimde bir Yasin-i şerif okuyayım. Elhamdülillah halen de öğrenmeye devam ediyorum.

"Kur'an bizim dinimiz"

Kaçar, "Kur'an bizim dinimizdir, dinimizi bize anlatır, Peygamberimizi bize anlatır. Dünya boştur. Dünya kalıcı değildir, bize kalan bu Kur'an-ı Kerim'dir. Vallahi umreye gideceğim. İnşallah Allah kısmet eder, herkese de nasip eder. Müftülüğe geldim, pasaportumu teslim ettim. İnşallah ayın 11'inde Allah nasip ederse umreye gideceğim. Ben gidersem bu 6'ncı umrem oluyor. Aileler çocuklarına onu, bunu, interneti öğreteceğine Kur'an-ı Kerim'i öğretsinler. Eskiden biz çocukken, telefon, internet falan yoktu. Şimdi çocuk doğar doğmaz eline bir telefon veriyorlar. Telefonla oynuyorlar ya da televizyon izliyorlar. Bunları yapacaklarına Kur'an-ı Kerim'i okusunlar öğrensinler" şeklinde konuştu.

"Hatice abla çok azimli"

Hatice Kaçar'ın çok azimli olduğunu belirten Kur'an Kursu Hocası Medine Demir ise "Haliliye Müftülüğüne bağlı çalışıyorum. 2017'den beri Hatice abla ile yollarımız kesişti, öyle tanıştık. Çok azimli, ben kursa giderken aracımla evi yol üstündeydi, onu biliyordum. Sonra dedim ki Hatice abla seni alayım dedim. Her gün, her gün olmaya başladım. Yağmur yağdığında dedim ki herhalde bugün gelmez, bir arayayım, arıyordum ben aşağıdayım diyordu. Kar yağdığında herhalde bugün gelmez artık gene de arayayım arıyordum Hatice abla gelecek misin diyordum, aşağıda beni bekliyordu. Bu kadar azimle, bu kadar istekli, bu kadar başarılı bir öğrencimiz, Hatice abla. 2017'den beri hiçbir şekilde aksatmadan düzenli geldi. Çok memnunuz. Verdiğimiz ezberleri de yaşlı olmasına rağmen çok güzel ezberliyor, verdiğimiz derslerde çok muvaffakiyetler gösteriyor. 2017'den beri beraberiz. Allah daha uzun ömürler nasip etsin, daha çok senelere beraber olalım inşallah" ifadelerini kullandı.