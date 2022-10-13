Son dakika haberi: Şehit İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için cenaze töreni düzenlendi Güncel Haberler Son dakika haberi: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için cenaze töreni düzenlendi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için cenaze töreni düzenlendi Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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