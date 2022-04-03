Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı
AA - Ulaş Güven - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen tören Şehit yakınlarının üzüntüsü Dua edilmesi Şehidin naaşının uçağa nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit Piyade...
İZMİR (AA) - Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen tören
Şehit yakınlarının üzüntüsü
Dua edilmesi
Şehidin naaşının uçağa nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi, Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.