Son dakika haberi! Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Muş'tan Tekirdağ'a gelen şehit aileleri ve gaziler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Valilik Toplantı Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım, şehitlerin emaneti ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Şehit ailesi ve gazilere kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Vali Yıldırım, "Bizlerin üzerinde yaşadığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu topraklar çok kıymetli, tarihten beri hep dışarıdakilerin gözü bizim topraklarımız üzerinde bizde bu toprakları savunabilmek için şehitler veriyoruz, gazilerimiz oluyor ama dostta düşmanda bilsin ki bu toprakları hiç kimseye vermeyiz. Hepimiz bunun için gayret ediyoruz. Sizlerin yakınları da bunun için gayret ettiler. Gazilerimiz de bunun için gazi oldular. Bunlar bizler için büyük şereftir." ifadelerini kullandı.