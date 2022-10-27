Son dakika haberi: SEDA KURT'U ÖLDÜREN SANIK GÜRCİSTAN'DA CEZAEVİNDE ÖLDÜĞÜ GEREKÇESİYLE DAVA DÜŞTÜ Güncel Haberler Son dakika haberler... AVCILAR'da 3 yıl önce birlikte yaşadığı Ercan Akkaş (44) tarafından 19 bıçak darbesiyle öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un (41) öldürülmesine ilişkin görülen dava, sanığın Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğünün tespit edilmesi nedeniyle düştü. AVCILAR'da 3 yıl önce birlikte yaşadığı Ercan Akkaş (44) tarafından 19 bıçak darbesiyle öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un (41) öldürülmesine ilişkin görülen dava, sanığın Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğünün tespit edilmesi nedeniyle düştü. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "İlahi adalet yerini buldu ama, yargılanmasını gerçekten istiyordum" diye konuştu. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Seda Kurt'un annesi Bedia Akar ve avukatı katıldı. Duruşmada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ercan Akkaş'ın ölüm kaydının bulunduğu, UYAP kontroleri sırasında da sanığın öldüğüne dair uyarı görüldüğü bildirildi. Duruşmada Seda Kurt'un annesi müşteki Bedia Akar, "İlahi adalet yerini bulmuşturö dedi. Mahkeme heyeti, sanığın öldüğü anlaşıldığından, hakkında açılan davayı düşürdü. "İLAHİ ADALET YERİNİ BULDU" Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Bedia Akar, "Suç makinesi gibiydi. Türkiye'de bir sürü suçu, sabıkası ve denetimli serbestliği vardı. Ayrıca kadın cinayetlerine baktığımızda, katil uyuşturucudan ceza almış ve denetimli serbestlikle dışarıda olduğunu görüyoruz. Her defasında söylüyorum, denetleyemiyorsanız, bunları sokaklara bırakmayın. Bu suç makinesi Türkiye'de denetlenemedi. Sedayı öldürdü, yurt dışına kaçtı. Her kaçak gibi Gürcistan'a kaçtı. Bunlar çok iyi biliyorlar ki Gürcistan'la Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yok. Orada kalır, yaşar, rahat eder. Gürcistan'da da durmadı. Orada işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Aldığımız bir duyuma göre sanık, cezaevinde çıkan bir kavgada diğer mahkumlar tarafından dövülerek öldürülmüş. Yüce Türk adaletine güveniyorum dedim, ama ilahi adalet yerini buldu. Kızlarımız, kız kardeşlerimiz ölmesin. Bugünkü davada, dosya kapandı. Sanık öldüğü için dava düştü. Ama gelip yargılanmasını gerçekten istiyordum. Çok uğraştık, mücadele verdik. Susmayalım, anneler ölmesin, çocuklar öksüz kalmasın" diye konuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ercan Akkaş hakkında, 4 Kasım 2019'da, birlikte yaşadığı Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürüldüğü iddiasıyla 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Görüntü dökümü ----------------------- Bedia Akar röportaj -Arşiv Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İçişleri Bakanlığı Gürcistan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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