Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı.
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Sayıştay Başsavcılığına Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel