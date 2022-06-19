Son dakika haberi | Savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerler son yolculuğuna uğurlandı
AA - Metin Aktaş - Güncel
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Son dakika haberi... Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'daki cephe hattında yaşamını yitiren Ukraynalı askerlerin cenazeleri Harkiv'de toprağa verildi.
Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'daki cephe hattında yaşamını yitiren Ukraynalı askerlerin cenazeleri Harkiv'de toprağa verildi.
Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv'deki 18. mezarda düzenlenen cenaze törenine katılan hayatını kaybeden iki askerin yakınları ve silah arkadaşları duygusal anlar yaşadı.
AA / Metin Aktaş - Güncel