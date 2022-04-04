Son dakika haberi: SAVAŞA HAYIR YAZILI 1.5 METRE UZUNLUĞUNDA RAMAZAN PİDESİ YAPTI - Haberler

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Son dakika haberi: SAVAŞA HAYIR YAZILI 1.5 METRE UZUNLUĞUNDA RAMAZAN PİDESİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... VAN'ın Erciş ilçesinde Fırıncılık yapan Yılmaz Şit (52), Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dikkat çekmek için kendi işlettiği ekmek fırınında 1.

VAN'ın Erciş ilçesinde Fırıncılık yapan Yılmaz Şit (52), Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dikkat çekmek için kendi işlettiği ekmek fırınında 1.5 metre boyunda, ' Savaşa Hayır' yazılı ramazan pidesi yaptı

İlçede, 30 yıldır fırıncılık yapan 7 çocuk babası Yılmaz Şit, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa dikkat çekmek için ne yapabilirim diye düşünürken aklıma bu geldi. Bu mübarek Ramazan günlerinde insanlar ölsün istemiyoruz. 30 yıldır işlettiğim kendi fırınımda 1.5 metre boyunda Ramazan pidesi yapıp üzerine susamla 'Savaşa Hayır' yazdım. Savaşların bu kadar rahat yapıldığı dünyada bizimde bir sesimiz olsun diye güzel temennilerle ekmeğin üzerine 'savaşa hayır' yazdık. Bunu yaparken insanların beyinlerine savaşın değil de, barışın yer edinmesini istedik. dedi

Son dakika haberi: SAVAŞA HAYIR YAZILI 1.5 METRE UZUNLUĞUNDA RAMAZAN PİDESİ YAPTI

Son dakika haberi: SAVAŞA HAYIR YAZILI 1.5 METRE UZUNLUĞUNDA RAMAZAN PİDESİ YAPTI

Son dakika haberi: SAVAŞA HAYIR YAZILI 1.5 METRE UZUNLUĞUNDA RAMAZAN PİDESİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Pidesi, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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