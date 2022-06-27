Son dakika haberi! SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan, SGB Başkanı Çetin'i ziyaret etti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanlığı'nı üstlenen Müjdat Çetin'i ziyaret etti.

SAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yaşar Kahraman ile Çetin'i ziyaret eden Savaşan, Çetin'i tebrik ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Savaşan, "Şehir Kampüste Buluşuyor", sloganıyla gerçekleştirilen SAÜ Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali'nin (SAÜFEST), diğer illere örnek olduğunu söyledi.

Savaşan, SAÜFEST sayesinde birçoğu genç olan Sakaryalıların, kampüsü yerinde görme şansı bulduğunu belirterek, "Gerçekten slogandaki gibi oldu ve şehir kampüste buluştu. Şehir kadar öğrencilerimiz de bu etkinlikleri çok sevdi." dedi.

Savaşan, SAÜ olarak Sakarya'ya hizmet etmenin kendileri için bir görev olduğunu belirterek, SAÜFEST'e destek olan herkese teşekkür etti.

Çetin de eğitim konusunda üzerlerine düşen her görevi yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Gerek mesleki anlamda, gerekse şehri ilgilendiren konularda da SGB olarak hizmete hazırız. Yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimiz adına ziyaretiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette SGB Genel Sekreter Ekrem Ürdüç de bulundu.