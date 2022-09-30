Son dakika haberi! Saruhanlı'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Tirkeş Mahallesi'nde 4 ikamete baskın düzenledi. Ekiplerce ikametlerde yapılan aramalarda kaçak şekilde üretilmiş 900 litre şarap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 85 fişek ele geçirildi. Şüpheliler C.A, C.Ü, N.Ü. ve Ü.İ. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Saruhanlı Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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