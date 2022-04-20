Son dakika haberi: Sarıyer'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Maden Mahallesi Kilyos Caddesi'nde 34 FG 5989 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 34 LP 017 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile bir yolcu araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlardaki üç kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.