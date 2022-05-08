Son dakika haberi: Sarıyer'de yüzünden vurulan kadın konuştu; Elindeki silahı aldım, belindeki silahla vurdu

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de erkek arkadaşının abisinin karısı tarafından yüzünden vurulan kadın, "Elindeki silahı aldıktan sonra diğer silahla beni vurdu" dedi.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Ece Erdoğan (38), erkek arkadaşının abisinin eşi Sevtap G. (25) tarafından yüzünden vuruldu. Yaralı Ece Erdoğan hastaneye kaldırılırken Sevtap G. yakalandı.

Bu arada Sevtap G. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Sevtap G. adliyeye sevk edildi. Sevtap G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel