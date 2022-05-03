Son dakika haberi! SARIYER'DE TAKLA ATAN POLİS ZIRHLI ARACI DUVARI AŞIP ALT YOLA DÜŞTÜ 2 POLİS YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! SARIYER'DE TAKLA ATAN POLİS ZIRHLI ARACI DUVARI AŞIP ALT YOLA DÜŞTÜ 2 POLİS YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre SARIYER İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü.

SARIYER İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title