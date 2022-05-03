Son dakika haberi! SARIYER'DE TAKLA ATAN POLİS ZIRHLI ARACI DUVARI AŞIP ALT YOLA DÜŞTÜ 2 POLİS YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre SARIYER İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü.
SARIYER İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel