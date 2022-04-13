Son dakika haberi... Sarıyer'de sahipli köpeği öldürmekle suçlanan kişinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Sarıyer'de sahipli bir köpeği öldürdüğü iddia edilen sanığa "mala zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Volkan Tanju'nun iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde iki köpek beslediği, köpeklerini 25 Haziran 2021 akşamı burada bırakıp ayrıldığı anlatıldı.

Tanju'nun ertesi sabah iş yerini açtığından köpeklerinden dişi olanı iş yerinde gördüğünü, bölgenin sanayi işyerlerinden oluşması nedeniyle göremediği erkek köpeğinin civarda dolaştığını düşünerek akıbetini araştırmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, müştekinin durumdan öğle saatlerinde haberdar olduğu aktarıldı.

Söz konusu köpeğin araç çarpması sonucu öldüğü zannedilip üzerine gazete örtülmüş şekilde bulunduğu ve ölüsünün belediye görevlilerince götürüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, Tanju'nun ifadesine göre, olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda delik olduğunu gördüğünü ve araç çarpmadığını söylemesi üzerine de köpeğin kasten öldürüldüğünü anladığı aktarıldı.

Plaka tespitinden sanığa ulaşıldı

İddianamede, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinde, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir şahsın köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiği, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle "Ice" adlı köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı bildirildi.

Plaka tespitinden sanık Ali Can E'ye ulaşıldığı, sanığın ifadesinde, yolda yürürken karşısına iki köpek çıktığını, havlamaları üzerine köpeklerden korkup lazer ışık doğrulttuğunu ve bisküvi attığını ancak silahının olmadığını söylediği ifade edildi.

Sanığa isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında olmasından dolayı dosyanın uzlaşmaya gönderildiği ancak taraflar arasından müzakerenin sağlanamadığı kaydedilen iddianamede, sanığın "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.