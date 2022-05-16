Son dakika haberi... SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ - Haberler

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Son dakika haberi... SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Sarıyer'de, yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C.'yi silahla ağır yaralayan Hüseyin Arslan(20) aynı silahla intihar etti.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer'de, yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C.'yi silahla ağır yaralayan Hüseyin Arslan(20) aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Arslan, Sarıyer, İntihar, Bekçi, Güncel, Haberler

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