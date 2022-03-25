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Son dakika haberi... Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki öğrencilere ormanların yararları anlatıldı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Son dakika haberi... Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki öğrencilere ormanların yararları anlatıldı

Son dakika haberine göre Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ormanların yararları anlatıldı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ormanların yararları anlatıldı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefi Metin Saraçoğlu, programlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, ormancılığın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Bu etkinliklerle ağaç sevgisini, çevre ve doğa bilincini topluma küçük yaşlarda aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Saraçoğlu "Öğrencilerimize, erozyon, ormanın faydaları, yaban hayatını anlattık. Orman yangınlarında hangi telefon numaralarıyla irtibat kuracakları konularında bilgi edinmelerini sağladık." dedi.

Orman Haftası etkinliklerinde öğrencilere, orman personeli tarafından geri dönüşümden üretilmiş kırtasiye malzemeleri ile tişört, şapka ve dergi dağıtıldı.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası, Türkiye, Güncel, Haberler

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