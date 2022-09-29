Son dakika haberi: Sarıgöl'de uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzerinde 17,7 gram metamfetamin bulunan şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzerinde 17,7 gram metamfetamin bulunan şüpheli tutuklandı. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi üzerinde bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan Ş.A'nın (24) üst aramasında 17,7 gram metamfetamin ile çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan Hisarcık Sarıgöl Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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