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Son dakika haberi... Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika gelişmesine göre Sarıgöl'de polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve 11 ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.

Sarıgöl'de polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve 11 ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.

Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde polisten kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Üzerinden bir miktar uyuşturucu çıkan E.K'nin (33) 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Zanlıların kaçarken bıraktıkları motosikletin ise Denizli'den çalındığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Manisa'daki asayiş uygulaması

Öte yandan Manisa'daki asayiş uygulamalarında da aranan 35 kişi yakalandı.

İl genelinde 7 noktada yaklaşık 500 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Sarıgöl Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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