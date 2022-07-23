Son dakika haberi | Sarayburnu'nda trafik denetlemesi yapan polise otomobil çarptı Son dakika gelişmesine göre SARAYBURNU'nda sollama yapan Yusuf Baran Kaymaz, trafik denetimi yapan polis Ongun Yavuz'a çarptı. SARAYBURNU'nda sollama yapan Yusuf Baran Kaymaz, trafik denetimi yapan polis Ongun Yavuz'a çarptı. Yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 10.45 sıralarında Sarayburnu Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. 34 GMG 57 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Baran Kaymaz (20) önündeki otobüsü solladığı sırada trafik denetimi yapan polis memuru Ongun Yavuz'a çarptı. Yavuz çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Polis memuruna ilk müdahaleye arkadaşları yaptı. Polis memuru olay yerine çağırılan ambulans ile Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf Baran Kaymaz ifadesi alınmak üzere Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kennedy Caddesi Sarayburnu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Sarayburnu'nda trafik denetlemesi yapan polise otomobil çarptı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.