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Son dakika haberleri: Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı.

İSTANBUL merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere  yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Necati Şaşmaz Aylin Coşkun İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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