Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karlı yolda kayan taksinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karlı yolda kayan taksinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Adapazarı yönüne gitmekte olan Ahmet G. yönetimindeki 54 T 0661 plakalı taksi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ali İ. idaresindeki 34 DKU 653 plakalı otomobile, ardından Selim U.'nun kullandığı 54 T 6517 plakalı taksiye çarptı. Savrulan bir otomobil ise İrfan K. yönetimindeki 54 T 0567 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Ali İ.'yi Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberi | Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sapanca, Sakarya, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title