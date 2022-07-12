Son dakika haberi: Sapanca'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kırkpınar sahil caddesinde seyreden M.Ç. (43) idaresindeki 34 JA 065 plakalı otomobil, Hikmet Tepe'nin (62) kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Tepe, 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tepe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. AA / Murat Arapoğlu - Güncel Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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