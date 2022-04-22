Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Haberler

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Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haberi... Cenaze aracının hareket etmesi Cenazenin camiye taşınması Cenaze aracının görüntüsü Cenazeye katılanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor.

ŞANLIURFA (AA) - Cenaze aracının hareket etmesi

Cenazenin camiye taşınması

Cenaze aracının görüntüsü

Cenazeye katılanlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, öğle namazını müteakip toprağa verildi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Cenaze, Güncel, Haberler

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