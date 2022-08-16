Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Güncel Haberler

Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hayati Harrani Mahallesi'nde, 52 ES 383 plakalı otomobilindeki Ahmet S. (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title